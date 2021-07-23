За год руководства Кириллом Шевченко НБУ валютный рынок стал более прозрачным и цивилизованным - профильный комитет Рады

За год руководства Кириллом Шевченко НБУ валютный рынок стал более прозрачным и цивилизованным - профильный комитет Рады

По оценке Комитета, НБУ сохраняет последовательность монетарной политики.

Под руководством Кирилла Шевченко Нацбанк Украины в течение последнего года сделал валютный рынок более цивилизованным, стабильным и прозрачным.

Об этом говорится в письме Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Среди прочих успехов НБУ, глава Комитета Даниил Гетманцев особо отметил действия Нацбанка во время пандемии COVID-19, благодаря которым были обеспечены поддержка экономики и ликвидности в банковской системе.

По оценке Комитета, НБУ сохраняет последовательность монетарной политики: "Сейчас действует инфляционное таргетирование и плавающее курсообразование, что позволило удержать инфляцию по итогам 2020 года в пределах целевого коридора 5%, а также проактивно реагировать на неблагоприятные инфляционные процессы в 2021 году".

Кроме этого, был проведен ряд мероприятий, направленных на активизацию кредитования, что способствовало значительному ускорению темпов роста финансирования малых и микропредприятий, розничного кредитования, особенно ипотечного.

Одновременно продолжается процесс гармонизации регуляторных требований к банкам в соответствии с положениями европейского законодательства, что, в свою очередь, повышает эффективность и обеспечивает стабильную деятельность банковской системы.

"Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках существенно снизилась за последний год: с 49,6% на 1 июня 2020 года до 37,9% на 1 июня 2021 года. Такому сдвигу способствовали разработанные Национальным банком Украины требования к организации процесса управления проблемными активами", - говорится в документе.

Отдельно Даниил Гетманцев отмечает, что с 1 июля 2020 года функции Национального банка Украины существенно расширились, и к ним добавились регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе, к которому относятся страховые, лизинговые, финансовые компании, кредитные союзы и ломбарды. В этой сфере, по оценке Комитета, идет активный процесс перезагрузки и усовершенствования законодательной базы.

Особо парламентский Комитет отметил активное участие НБУ в течение последнего года в разработке большого перечня законов, направленных на либерализацию и совершенствование финансовой системы.

Напомним, недавно Кирилл Шевченко сообщал о возобновлении совместной работы НБУ и Минфина США по возвращению активов бывших владельцев ликвидированных банков.

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