За год стоимость картофеля выросла почти на 150%: цены могут еще больше подскочить.

В частности, нардеп Дмитрий Соломчук предупредил, что весной 2025 цены на картофель могут значительно возрасти.

В Украине быстро растут цены на картофель. К примеру, стоимость овоща на крупнейшем оптовом рынке с/х продукции на Западе Украины "Шувар" во Львове составляет 17,3 грн/кг. Это на 147% больше, чем цена в прошлом году, которая в это время составляла 7 грн/кг.

Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, передает AgroPortal.ua.

По ее словам, есть вероятность, что в ближайший месяц цены на картофель могут вырасти из-за увеличенного спроса на фоне уменьшения предложения раннего картофеля и перехода к уборке поздних сортов.

"Среди главных факторов, которые могут повлиять на удорожание, – погодные условия (особенно в случае затяжных дождей во время уборки урожая), а также рост расходов на энергоносители и логистику", – прогнозирует Татьяна Попович.

Народный депутат Дмитрий Соломчук предупредил, что весной 2025 года цены на картофель могут значительно возрасти.

По его словам, из-за отсутствия качественного семенного материала, погодных условий и удорожания средств защиты растений фермеры получили не качественный урожай.

"К сожалению, наибольший процент картофеля заражен, много мелкого и деформированного. А вот товарного для продажи в торговых сетях, а также для закладки в профессиональные овощехранилища – мизерное количество, его почти нет", – говорит нардеп.

По его прогнозам, учитывая дефицит в Украине профессиональных овощехранилищ долгого хранения, проблемы с энергетикой, дефицит товарного картофеля – цены на картофель возрастут.

"Скорее всего, весной украинцы, в лучшем случае, смогут покупать качественный картофель не ниже 25 грн. за 1 кг", – предположил депутат Соломчук.

То, что картофель в этом году не очень качественный, подтверждает и фермер из Волыни Григорий в комментарии "Суспільне Луцьк".

"То только еще начинается цена... Много в этом году червя есть в картофеле, то из-за этого будет и цена. Картошка уродила, а он (червь — Ред.) называется дротяник. Берут много: по 5-7 сеток берут. На зиму уже, как сегодня не заготовят, завтра уже будет большая цена. В прошлом году было 10, 9, 8 гривен", - сказал фермер.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подскочила цена на морковь.

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