В то же время, задолженность за коммуналку составляет более 61 млрд гривен.
За год суммы в платежках украинцев выросли более чем на треть.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 11 ноября.
По данным Госстатистики, в сентябре за жилищно-коммунальные услуги украинцам насчитали 11 миллиардов гривен. Это почти на три миллиарда больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Вместо с тем долг украинцев уменьшился более чем на 2% по сравнению с августом. Сейчас задолженность за коммуналку составляет более 61 млрд гривен.