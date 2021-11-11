За год суммы в платежках украинцев выросли более чем на треть

За год суммы в платежках украинцев выросли более чем на треть

В то же время, задолженность за коммуналку составляет более 61 млрд гривен.

За год суммы в платежках украинцев выросли более чем на треть.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 11 ноября.

По данным Госстатистики, в сентябре за жилищно-коммунальные услуги украинцам насчитали 11 миллиардов гривен. Это почти на три миллиарда больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Вместо с тем долг украинцев уменьшился более чем на 2% по сравнению с августом. Сейчас задолженность за коммуналку составляет более 61 млрд гривен.

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