За какие купюры по 50 грн ничего не купишь в магазинах

Купюры потеряли платежеспособность

Некоторыми купюрами расплатиться за товары и услуги украинцы не могут. Такие деньги считаются недействительными, поскольку потеряли статус платежного средства. Речь идет о 50 грн образца 1992 года.

Деньгами нельзя расплатиться в торговых сетях или за услуги. А действительны банкноты 50 грн образца 2004 и 2019 годов, отметили в НБУ.

Отметим, что по состоянию на май 2026 года недействительными считаются бумажные номиналы 1, 2, 5 и 10 грн всех образцов. Их заменили монетами аналогичной стоимости.

Ранее сообщалось, что в Украине произошло существенное сокращение уровня фальшивых купюр. Уменьшение произошло почти втрое по сравнению с 2024 годом.

Чаще всего в обращении обнаруживали фальшивые купюры номиналом 500 гривен - они составляли около 80% всех изъятых подделок. Далее следуют 200 гривен - 13%. Другие номиналы — 20, 50, 100 и 1000 гривен — составляли всего 7%.

Специалисты отмечают, что подавляющее большинство подделок приходилось на банкноты старых образцов, выпущенных в 2003-2007 годах, в том числе 500 гривен образца 2006-го.

