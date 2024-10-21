За кем сейчас "охотятся" работодатели в Украине: демограф рассказала

С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня – тот, кому уже исполнилось 60 лет.

Сегодня в Украине мобилизованных мужчин на рабочих местах заменяют женщины, а также мужчины старшего возраста – именно на них сейчас переориентируются работодатели.

Об этом директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова сообщила в интервью Spiegel.

Отмечается, что война в Украине очень негативно повлияла на экономику. А мобилизация изменила рынок труда, и работодатели были вынуждены изменить подходы к поиску работников.

По словам Либановой, на рабочих местах мобилизованных мужчин заменяют женщины, а также мужчины постарше. Именно за ними сейчас "охотятся" работодатели.

"С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня – это тот, кому уже исполнилось 60 лет, и поэтому его нельзя призвать в армию", – сказала демограф.

По оценкам Министерства экономики Украины, стране сейчас нужны дополнительные 4,5 млн. работников. Однако, отметила эксперт, недостаток рабочих рук был заметен еще до войны.

Либанова также сообщила о темпах миграции в Украине. Так, за первые две недели полномасштабной выйти за границу выехали 1,5 млн человек, и сейчас не заметно существенных всплесков миграции в ту или иную сторону. Что касается миграции внутри Украины, то сначала много граждан переселялись с северо-востока и юго-востока страны преимущественно в направлении запада Украины. Но с осени 2022 года все больше людей поселяются в центре Украины.

Напомним, в сентябре издание Reuters опубликовало статью о том, как предприятия в Украине пытаются покрыть острую нехватку кадров, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, а также обращаясь к подросткам, студентам и работникам постарше.

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