За месяц более 100 тысяч грн: работникам каких сфер в Киеве платят больше всего

За месяц более 100 тысяч грн: работникам каких сфер в Киеве платят больше всего

Также много платят представителям рабочих профессий.

В Киеве самые высокие зарплаты получают работники ІТ-сферы, им платят от 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

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Отмечается, что средний размер зарплаты в вакансиях столицы составляет 10,4 тысяч гривен, что почти вдвое меньше, чем средняя официальная в Киеве — 20,4 тысяч гривен. В центре занятости говорят, что труд отдельных категорий работников оплачивается значительно выше среднего уровня.

В частности, в сфере ІТ-технологий больше всего зарабатывают специалисты по разработке компьютерных программ — 110 тысяч гривен в месяц. В дальнейшем перечень с вакансиями и зарплатами среди "айтишников" выглядит так:

специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения – 72 тыс. грн/мес

инженеры по программному обеспечению компьютеров – 58 тыс. грн/мес,

аналитики компьютерных систем – 54 тыс. грн/мес,

инженеры по компьютерным системам — 48 тыс. грн/мес,

аналитики консолидированной информации – 47 тыс. грн/мес

инженеры-программисты – 45,5 тыс. грн/мес.

Также среди высокооплачиваемых профессий – менеджеры разных направлений, которым предлагают зарплату 34,5 – 36,5 тыс. грн, менеджерам по маркетингу платят несколько меньше – 25 тыс. грн, в аналитике (банковской деятельности) зарабатывают 25 тыс. грн и аналитике – 24 тыс. грн.

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Далее в перечне по уровню оплаты труда представители рабочих профессий. Столичные работодатели ищут рихтовщиков кузовов на зарплату в среднем, 40,5 тыс. грн, сварщиков – 32,5 тыс. грн, электромонтажников – 24 тыс. грн, газорезчиков – 23,5 тыс. грн, арматурщиков – 23,5 тыс. грн. грн, монтажников – 22,5 тыс. грн, бетонщиков – 22 тыс. грн.

Напомним, в Украине средняя заработная плата в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем – 14 345 гривен.

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