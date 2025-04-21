За несгибаемость бизнеса: СЕО Метинвест назван одним из лучших руководителей Украины

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Также он получил награду в специальной номинации рейтинга – «Лидер несокрушимого бизнеса».

50 лучших CEO Украины определяли экспертное жюри и редколлегия журнала. Их оценивали по опыту в отрасли, антикризисным навыкам, внедрению инноваций, лидерскому потенциалу и способности управлять изменениями.

Возглавил рейтинг СЭО корпорации «Биосфера» Андрей Здесенко. А в тройку лидеров вошел генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Полномасштабная война стала самым трудным испытанием для украинского бизнеса. Сегодня выживание и развитие компаний — это не только финансовая устойчивость, но и адаптивность и преданность их руководителей.

С начала полномасштабного вторжения Метинвесту пришлось принимать сложные оперативные решения.

Предприятия в Мариуполе и Авдеевке остановили работу, а из-за блокирования портов были разрушены логистические пути. Это требовало немедленного просмотра всех операционных процессов.

Метинвест оперативно адаптировал производственные процессы к условиям войны, сделал основным каналом перевозок железную дорогу, а также порты Румынии и Польши. После открытия морского коридора из одесских портов стали использовать и эту возможность.

Сейчас, несмотря на вызовы, у компании статус крупнейшего экспортера. По итогам 2024 года общий объем экспорта и продаж железорудного сырья составил более 12 млн тонн.

«Мы полноценно вернулись в программу повышения операционной эффективности. К примеру, перенастроили бизнес-процессы на использование собственного сырья. И по большинству показателей, а именно технических, технологических и производственных, мы вернулись к лучшим результатам 2020-2021 годов. Мы значительно снизили себестоимость продукции, и, несмотря на падение цен в 2024-м за первое полугодие, наш результат превысил показатель первого полугодия 2023-го», — говорит Рыженков.

Сегодня активы компании в Кривом Роге, Запорожье и Каменском продолжают работать. В 2024 году производство Группы Метинвест увеличилось сразу в нескольких категориях: железной руды – на 42%, чугуна – на 3%, а стали – на 4%.

За три года войны компания направила более 8,4 млрд грн в помощь Украине, из которых 4,4 млрд грн ушли в поддержку защитников в рамках проекта Стальной Фронт. Среди основных направлений обеспечение армии оборудованием, амуницией и техникой, развитие тактической медицины и создание линий обороны.

Также Метинвест продолжает системно наполнять государственный бюджет. Только в 2024 году Метинвест уплатил почти 20 млрд грн налогов, что делает компанию одним из крупнейших налогоплательщиков в стране и важной экономической опорой государства во время войны.

Напомним, Метинвест Рината Ахметова включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также компания разработала проекты послевоенного восстановления промышленности на 8 млрд. евро: к их реализации компания приступит сразу после победы.