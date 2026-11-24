Монеты / © Национальный банк Украины

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Некоторые украинские монеты номиналом 25 копеек могут стоить в тысячи раз больше своего номинала. Особенно ценны для коллекционеров редкие экземпляры 1992 года, за которые готовы платить более 20 тысяч гривен. Однако такая стоимость имеет далеко не все монеты в этом году.

Об этом рассказали специалисты специализированного ресурса «Монеты-ягодки».

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25 копеек. Фото: Монеты-ягодки.

По словам нумизматов, особую ценность составляют 25 копеек 1992 разновидности 3ГАм. Эта монета очень редкая, поэтому ее стоимость может превышать 20 тысяч гривен.

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Распознать ценный экземпляр можно по двум характерным признакам:

Толстый средний зуб трезубца на гербе Украины.

Отсутствие черенков в гроздях №4 и №8 на оборотной стороне монеты.

«Такие 25 копеек 1992 года находили всего четыре раза, и стоят они более 20 000 грн», — отмечают специалисты.

В то же время, нумизматы предупреждают, что существует очень похожая разновидность монеты — 2ГАм. Он встречается гораздо чаще, поэтому его коллекционная стоимость ниже.

Итак, сам по себе 1992 год выпуска еще не делает монету дорогой. Решающее значение имеют особенности чеканки, позволяющие отличить редкую разновидность от обычной.

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Какие еще украинские монеты могут стоить тысячи гривен

Напомним, коллекционеры готовы платить немалые деньги и за другие редкие украинские копейки. По данным портала Монеты-ягодки, особенно ценятся отдельные разновидности монет 1992 и 1994 годов.

В частности, 5 копеек 1992 разновидности 1.1ААк могут стоить от 4 до 10 тысяч гривен. Их особенность — редкая крупная насечка на ребре монеты, возникшая из-за ошибки чеканки.

Еще одна ценная монета — 50 копеек 1994 разновидности 1.1АГм, за которую коллекционеры могут заплатить от 2 до 4 тысяч гривен. Впрочем, ее легко спутать с похожей, но более распространенной разновидностью 2АГм, стоимость которого не превышает 30 гривен.

Нумизматы отмечают, что стоимость определяет не только год выпуска, но и конкретные особенности чеканки монеты.

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