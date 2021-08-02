За полгода "Укрнафта" получила 1,6 млрд гривен чистой прибыли

В то же время в 1-м полугодии 2021 года "Укрнафта" увеличила чистый доход на 50,8%, или на 5,068 млрд гривен.

Первое полугодие 2021 года крупнейшая нефтедобывающая компания страны "Укрнафта" закончила с чистой прибылью в размере 1 млрд 584,749 млн грн против 2 млрд 595,655 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, пишет "Интерфакс-Украина".

В то же время в 1-м полугодии 2021 "Укрнафта" увеличила чистый доход на 50,8%, или на 5,068 млрд гривен, в 15,041 млрд гривен по сравнению с 1-м полугодием 2020 года.

Также за указанный период валовая прибыль компании выросла в 3,3 раза, или на 4,607 млрд гривен, до 6,571 млрд млрд гривен.

Напомним:

"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход компании в 2020-м увеличился на 26% (на 7 млрд 324,617 млн грн) – до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая прибыль – на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

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