За полгода ДТЭК инвестировал 7 млрд гривен в подготовку к следующей зиме

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Компания продолжает непрерывную ремонтную кампанию на теплоэлектростанциях. В частности, за полгода на эти работы было направлено уже около 4 млрд грн – больше, чем за весь 2024 год. "Это позволяет готовить генерирующие мощности к зиме и поддерживать надежность энергосистемы", - подчеркнули в ДТЭК.

В то же время идет усиленная подготовка украинских шахт. Собственные инвестиции компании в угледобычу с начала года составили 2,9 млрд. грн. Благодаря этому за первое полугодие шахтеры ДТЭК Энерго ввели в работу 7 новых угольных лав, снабжая тепловую генерацией топливом.

Машиностроительные компании также активно работают для поддержки шахт. В первом полугодии 2025 года они изготовили и отремонтировали 1 707 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых — 4 новых проходческих комбайна, а также 1,2 миллиона запчастей и комплектующих.

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«Наши энергетики, ремонтники, шахтеры и машиностроители продолжают усиленно работать, чтобы снабжать украинцев электричеством, особенно, в летние пики потребления, и закладывая более надежную основу для работы тепловой генерации в течение следующего отопительного сезона. Потому что электричество – это не только свет, а основа жизнестойкости страны», – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова направил 3,6 млрд грн – на восстановление ТЭС и 7,5 млрд грн – в поддержку украинской угледобычи.