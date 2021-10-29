За последние годы суммы выросли в 8 раз: на счетах ФЛП существенно увеличилось количество денег

Это свидетельствует о доверии к банкам.
На счетах ФЛП существенно увеличилось количество денег. По данным Опендатабота, за последние годы суммы выросли в 8 раз.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 29 октября.
Так, отмечается, что только за текущий год общий размер повысился почти до 60 миллиардов гривен. Для сравнения, в 2012 году ФЛП на счетах хранили до 4 миллиардов гривен.
Эксперты убеждены, что тенденция к увеличению сумм на счетах предпринимателей свидетельствует о доверии к банковской системе и выходе предпринимательской деятельности из тени. Также показатели свидетельствуют об увеличении предпринимателей. По данным специалистов, ежемесячно количество ФЛП в Украине увеличивается на 7 тысяч. В общей сложности у нас активны почти 2 миллиона предприятий.