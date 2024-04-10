За три года ДТЭК может добавить 1,5 ГВт "зеленой" генерации для усиления энергосистемы — Тимченко

Компания ДТЭК может в течение трех лет добавить в энергосистему Украины 1,5 ГВт "зеленой" энергетики.

Об этом в интервью изданию Forbes заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Мы говорим о необходимости распределенной генерации с первых месяцев войны. Наша стратегия подразумевает инвестиции в такую генерацию. К примеру, мы планируем достроить вторую очередь Тилигульской ветровой электростанции мощностью 385 МВт. Это инвестпроект на €450 млн. То есть мы сейчас – крупнейший инвестор в распределенную генерацию. Это действительно сделает украинскую энергосистему более устойчивой к атакам. Три ракеты могут уничтожить тепловую электростанцию, а у ветровой повредят один-два ветряные мельницы», — отметил он.

В мае ДТЭК будет технически готов начать строить вторую очередь Тилигульской ВЭС, также компания будет готова к строительству проекта Полтавской ВЭС на 650 МВт.

Еще один проект на 500 МВт в Одесской области будет готов к строительству во втором квартале 2025-го. Соответственно, 1500 МВт мы можем добавить в энергосистему за три года», – сказал Тимченко.

По его словам, чтобы строить новые мощности – нужно долговое финансирование. Коммерческие банки не кредитуют украинские компании без гарантий экспортно-кредитных агентств, которые должны получить лимиты от своих правительств. Украина находится в красной зоне рисков. Сейчас ДТЭК обсуждает такое страхование с одним из европейских фондов, чтобы разблокировать финансирование второй очереди Тилигульской ВЭС.

Напомним, в конце марта была совершена самая масштабная за последнее время атака на энергетические объекты. Больше всего пострадали Харьков, Одесса, Днепропетровщина. Под удар попала Днепровская ГЭС и ТЭС ДТЭК Рината Ахметова. Компания сообщила о потере 80% генерирующих мощностей. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что во время войны приоритетом компании является восстановление разрушенных станций, сетей и подстанции, стабильная добыча газа и угля для поддержки энергосистемы. Соответственно, все инвестиции компании идут на восстановление после обстрелов.