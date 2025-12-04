Заберут ли доплаты у учителей после роста зарплаты: в МОН пояснили

Учителя

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено существенное увеличение финансирования образовательной сферы. В частности, запланировано повышение зарплат учителям на 30% с 1 января. Министерство образования и науки (МОН) Украины заверило педагогов, что это изменение не повлияет на сохранение дополнительных выплат, которые были введены ранее.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Доплаты сохраняются по-прежнему

В ведомстве подчеркнули, что рост основной заработной платы не коснется доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда, которую учителя начали получать с 2025 года.

Актуальные размеры хранимых доплат:

2 000 гривен (2 600 грн до налогообложения) — для большинства педагогов.

4 000 гривен (5 200 грн до налогообложения) — для учителей, работающих очно на прифронтовых территориях.

Эти дополнительные выплаты, заверили в МОН, остаются без изменений в течение всего периода военного положения. После его отмены доплата будет продолжаться до конца календарного года, в котором военное положение будет прекращено.

Напомним, Верховная Рада 3 декабря в целом приняла законопроект «О государственном бюджете на 2026 год». В госбюджете-2026 предусмотрено первое с 2023 года повышение социальных стандартов. В то же время оборонные расходы, заложенные на уровне 2,8 трлн грн, фактически будут ниже, чем в нынешнем.

