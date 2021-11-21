Заблокированный Россией уголь из Казахстана отправят в Украину морем — Шмыгаль

Топливо изначально планировали доставить по железной дороге.
Из Казахстана в Украину морским транспортом отправляют уголь, транзит которого раньше заблокировала по своей территории Россия.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в интервью "Радио Свобода".
"Сегодня есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань, через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, невозможно везти. Но морским транспортом, есть информация, первый корабль будут отправлять буквально в ближайшие дни", — отметил Шмыгаль.
Напомним, 16 ноября украинское акционерное общество "Центрэнерго" анонсировало, что будет доставлено 663 тысяч тонн угля. Однако Россия заблокировала его транзит по своей территории.
Украина также закупает уголь в США и Колумбии.
Раньше Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает семь кораблей с углем, которые должны прибыть в Украину уже в конце ноября или начале декабря.
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