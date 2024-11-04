Зачисляется ли в стаж для пенсии работа за границей: 2024 года порядок изменен

Украинцам, чтобы выйти на пенсию, нужно наработать достаточное количество страхового стажа. Многие украинцы из-за Российской агрессии вынуждены проживать и работать за границей. Причислят ли работу за границей к отработанным годам – такой вопрос интересует многих.

Зачисляется ли в стаж работа за границей: какие изменения в 2024 году

В 2024 году были внесены изменения в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Изменения в закон позволяют учитывать страховой стаж, наработанный за границей, кроме России, для исчисления пенсии. Также не будет засчитываться пенсия из непризнанных странами ООН республик типа Приднестровья.

То есть при исчислении пенсии такой иностранный страховой стаж будет учитываться даже если между странами не заключен пенсионный договор.

Но такой стаж будет условным и будет засчитываться только, если для выхода на пенсию не хватит отработанных лет. На размер пенсии он влиять не будет.

Читайте также: