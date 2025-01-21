Задача государственных монополистов – работать на экономику, а не получать сверхприбыли – эксперт о повышении тарифов Укрзализныци

Правительство обязано управлять государственными компаниями, удерживающими монопольное положение на рынке, и заботиться, чтобы эти компании работали на экономику, а не получали сверхприбыли.

Такое убеждение выразил Комитет экономистов Украины Андрей Новак, комментируя намерение Укрзализныци повысить тариф на грузовые перевозки Укрзализныци на 37%.

«Правительство обязано управлять этими процессами, потому что государственные монополисты – в управлении правительства. И не с целью получения максимальной прибыли этими монополиями. Это не задача естественных монополистов, государственных тем более! Задача государственных монополистов – создать максимально эффективные условия для работы экономической системы. Там, где есть естественные монополисты, энергетические компании или логистические, такие как Укрзализныця, основная задача правительства – обеспечивать минимальные возможные тарифы», — отметил Новак.

Он подчеркнул, что именно таким должен быть подход Кабмина, если необходимо стимулировать развитие экономики, создавать новые рабочие места и усиливать национальную безопасность.

«Получение Укрзализныцей или облгазами максимальной прибыли не является задачей власти по управлению естественными государственными монополиями. Сохранение минимальных тарифов на товары и услуги государственных монополий позволит бизнесу гораздо эффективнее работать. Тогда по всей экономической системе все хозяйствующие субъекты смогут, во-первых, в условиях войны лучше выживать, а во-вторых — обеспечивать больше рабочих мест и налоговых платежей и усиливать экономическую оборону», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Укрзализныця получила за 3 квартала 2024 года 1,7 млрд грн чистой прибыли. Это, по мнению экспертов рынка, позволяет компании удержать тариф на грузы на текущем уровне. Но УЗ существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес-ассоциации, в том числе международные торговые палаты, раскритиковали это решение и предупредили о существенных рисках для экономики. Так, завод "АрселорМиттал" Кривой Рог предупредил, что может закрыть завод, где работает 20 тысяч человек. А в Дунайском пароходстве заявили об опасности остановки флота в случае повышения тарифа.