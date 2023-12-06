Задача местного самоуправления в 2024 году — инвестировать в энергосбережение, — Кацуба

Пока идет война, местные власти не имеют права тратить деньги на бог весть что - клумбы, парки, тротуары, собственный пиар.

Главным приоритетом в контексте капитальных инвестиций, кроме поддержки обороноспособности, должно стать вложение в энергоэффективность. Такое мнение высказал в своем блоге эксперт по энергетике и предприниматель Александр Кацуба.

Эксперт пишет, что большие города и громады должны сконцентрироваться на следующих задачах: децентрализация производства тепла, в том числе благодаря технологии тепловых насосов, модернизация систем водоснабжения и водоотведения; инвестиции в энергомодернизацию жилых домов Кроме того, именно сейчас можно уделить особое внимание экологической сортировке и экологическому сжиганию мусора, в первую очередь бытовых отходов крупных городов. Что тоже является альтернативным источником энергии и снижает экологическую нагрузку на города, пишет Кацуба.

Это позволит в значительной степени сократить потребление электричества и тепла, сделать социальную инфраструктуру – школы, больницы, жилье – менее зависимыми от централизованного снабжения. Что в условиях российского ракетного террора будет актуально до конца войны.

Подобная политика целесообразна еще и потому, что даже сейчас под такие проекты энергосбережения выделяют деньги грантовые организации и кредитные учреждения, финансирующие экологические инициативы, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.