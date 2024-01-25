Задержка соцвыплат в Украине: в Раде объяснили, что будет в феврале

Социальные выплаты в Украине будут производиться своевременно и в полном объеме 2024 года.

Об этом сообщил заместитель главы комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

По его словам, несмотря на то, что некоторые лидеры европейских стран блокируют финансовую помощь Европейскому Союзу, организация найдет способ выделить деньги.

"Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства", — сказал Цымбалюк.

Он отметил, что решающий момент наступит 1 февраля. В этот день в ЕС состоится заседание, в ходе которого будут рассматриваться оказание помощи в размере 50 миллиардов евро.

Напомним, первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times заявила, что в Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий для почти 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины гарантирует своевременную выплату пенсий и пособий в нынешнем году.

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