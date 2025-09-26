Задолженность за коммуналку превысила 700 тысяч грн: за что украинцы платят хуже всего

Украинцы накопили рекордные долги за коммунальные услуги / © ТСН.ua

Рекордные 788 тысячи долгов за коммуналку насчитываются в Украине по состоянию на середину сентября 2025 года по данным Единого реестра должников. Это на 13% больше чем в июле 2024 года.

Об этом говорится в отчете Опендатамедиа.

В целом долгов увеличилось в 1,5 раза после начала полномасштабного вторжения. Больше должников в прифронтовых регионах: Днепропетровщине, Харьковщине и Донбассе. Чаще украинцы задолжали за тепло и воду.

Львиная доля задолженностей касается теплоснабжения — 330 236 случаев (42%). Далее следуют долги за воду — 162 455 (21%) и жилищное обслуживание — 96 265 (12%). Также значительные долги за энергоснабжение (87 708) и газ (75 522).

Напомним, Государственная служба статистики Украины впервые с начала войны обнародовала данные по задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Задолженность за поставку и распределение электроэнергии достигла 17,07 млрд грн.

В апреле-июне украинцы больше всего задолжали за поставку тепловой энергии и горячей воды — 35,15 млрд грн, а также за поставку и распределение природного газа — 32,32 млрд грн.

Задолженность за снабжение и распределение электроэнергии достигла 17,07 млрд грн, централизованное водоснабжение и водоотвод — 10,16 млрд грн, управление многоквартирными домами — 8,84 млрд грн, управление бытовыми отходами — 3,1 млрд грн.