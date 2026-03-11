Захват денег «Ощадбанка» в Венгрии: в НБУ ответили, будет ли дефицит валюты

Ощадбанк / © УНИАН

На фоне захвата денег «Ощадбанка» в Венгрии ожидать дефицита валюты в Украине не стоит. НБУ производит обмен безналичных денег на иностранные купюры в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что НБУ 9-10 марта провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличные деньги для подкрепления касс банков.

Цель таких операций — предотвратить возможный дефицит. Такое решение было принято превентивно, учитывая трудности по доставке наличной валюты из-за незаконного захвата инкассаторских машин «Ощадбанка» в Венгрии.

По данным Нацбанка, в последние дни наблюдался умеренный спрос на обмен банками наличных денег. Это может свидетельствовать о том, что у банков есть достаточный запас наличных денег.

«Национальный банк готов и дальше поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объемы соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы», — добавили в НБУ.

Захват денег «Ощадбанка» в Венгрии — последние новости

Ночью против 6 марта в Венгрии задержали инкассаторов Ощадбанка, которые осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским финучреждением. В транспорте, перевозившем золото и денежные средства, находились семь сотрудников бригады инкассации.

Семь сотрудников инкассаторской бригады вернулись в Украину. «Сбербанк» требует, вернуть инкассаторские автомобили и ценности. Среди которых 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и девять кг банковского золота.

Впрочем, Будапешт шантажирует Киев изъятыми деньгами. Власти Венгрии фактически связали возврат средств с возобновлением поставки нефти через трубопровод «Дружба». Министр строительства и транспорта Янош Лазарь заявил, что деньги будут оставаться в стране — пока не будут возобновлены поставки нефти.