Заканчивают принимать заявки на "зимнюю поддержку": как оформить и когда можно потратить

Уже завтра, 24 декабря, завершается регистрация на получение государственной помощи в рамках программы «Зимняя поддержка». У Украинцев, которые находятся в стране и еще не оформили выплату, есть считанные часы, чтобы подать заявку.

О подробностях этой программы читайте в материале ТСН.ua.

Как оформить «Зимнюю 1000»

Программа «Зимняя тысяча» доступна всем гражданам, которые сейчас находятся на территории Украины. Для получения выплаты необходимо успеть подать запрос до 24 декабря включительно. Это можно сделать в цифровом формате через приложение «Действие» или обратившись лично в любое отделение «Укрпочты».

Условия использования средств зависят от способа их получения:

Через Действие: деньги зачисляются на карточку Национальный кэшбек, а воспользоваться ими можно в течение длительного времени — до 30 июня 2026 года.

Через Укрпочту: пенсионеры и получатели социальных пособий, которым выплата начислена автоматически или по заявлению в отделении, должны потратить эти средства до конца февраля 2026 года.

Эту финансовую поддержку можно потратить на оплату счетов за коммунальные услуги, сервисы Укрпочты, покупку лекарств или товаров украинских брендов. Также есть возможность перечислить эти деньги на нужды вооруженных сил Украины.

Регистрация на другой вид помощи — «Зимние 6 500 грн» — уже официально закрыта с 17 декабря.

Напомним, средства «Зимней поддержки» получили не все подающие заявки . По последним данным, более 13 млн украинцев подали заявления о «зимней тысяче» в «Действия», а на «зимние 6 500» — более 300 тыс. человек. В правительстве говорят, средств хватит. Все заявки будут исполнены в несколько волн.