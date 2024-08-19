Закон о повышении налогов отложили до осени: какие изменения готовят украинцам

Украинское правительство ищет пути увеличения поступлений в бюджет и уверяет, что альтернативы повышению налогов просто нет.

Верховная Рада не будет голосовать за законопроект с повышением ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

Главное изменение, о котором удалось договориться, — вместо 1-процентного налога для юрлиц от оборота в законопроекте пропишут повышение НДС на 3-4 п.п. до 23-24%, рассказали собеседники в Кабинете министров и парламенте.

Еще одно изменение, которое готовят – авансовый налог для АЗС.

В правительственной версии предлагалось ввести авансовый налог в размере 4000 грн за кубометр мощности хранения горючего.

Новая концепция – АЗС будут платить фиксированный платеж за каждый объект, рассказали народный депутат и собеседник по одной из сетей АЗС. Рабочий вариант – минимальный платеж 60 тысяч грн с одной АЗС в месяц.

"Без изменений остается увеличение военного сбора для физических лиц и ФЛП, отметил нардеп, причастный к переговорам", — пишет издание.

Также по данным издания, Верховная Рада не успеет до сентября принять налоговые изменения, так что заработать новые налоги должны уже с 1 октября, сказали нардепы.

Напомним:

Кабмин предлагает ввести новую ставку военного сбора и другие платежи, имеющие целью обеспечение государственного бюджета на 140 млрд грн. Правительство нацелено поднять военный сбор до 5%, а также внедрить 1%-й налог на доход для всех предприятий страны. Кроме того, планируется брать военный сбор по продаже недвижимости (5%), по покупке новых автомобилей (15%), по реализации ювелирных изделий (30%) и т.д.

О том, что в Украине есть другие источники получения доходов, сообщила специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Она отметила, что вместе с послом Бриджит Бринк предложила украинскому Кабмину провести реформу таможни путем цифровизации, что, на ее взгляд, поможет предотвратить проявления коррупции.

Спецпредставитель США считает, что такие шаги смогут привлечь в бюджет средства лиц, уклоняющихся от налогообложения.

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