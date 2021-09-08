Закон "О виртуальных активах" открывает Украину для легальной работы международных бирж криптовалют – Шевченко

Принятый Верховной Радой во втором чтении и в целом Закон "О виртуальных активах" (законопроект № 3637), позволяет создать в Украине прозрачный и цивилизованный рынок виртуальных активов. Закон, в том числе, создает условия для легальной работы в Украине международных бирж криптовалют и позволит защитить украинских игроков рынка от мошенничества.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в Facebook.

"Приветствую принятие депутатами закона "О виртуальных активах". Благодаря 276 голосам "за" в Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами", - отметил Шевченко.

По его словам, теперь виртуальные активы, в том числе и те, которые принято называть криптовалютой, получили четкий юридический статус, а участники рынка смогут работать в правовом поле.

Также принятый закон дает возможность международным биржам криптовалют легально работать в Украине.

После принятия закона национальным регулятором будут разработаны подзаконные нормативно-правовые акты, которые должны будут защитить украинских игроков рынка от угрозы мошенничества и обесценивания их сбережений.

В НБУ также напоминают, что единственным законным платежным средством в Украине остается гривна. Вместе с тем, Нацбанк изучает возможность выпуска цифровой валюты - е-гривны, которая объединила бы реальную экономику и рынок виртуальных активов.

Напомним, ранее Кирилл Шевченко объявил о старте совместной благотворительной акции вместе с фондом "Таблеточки", в ходе которой украинцам предлагается сдать выведенные из оборота 25-копеечные монеты на помощь детям, борющимся с онкологическими заболеваниями.

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