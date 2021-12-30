Закон о защите должников: в Украине зарегистрировали более 60 коллекторских компаний

Закон о защите должников: в Украине зарегистрировали более 60 коллекторских компаний

Действует закон, регулирующий деятельность таких компаний.

За пять месяцев Национальный банк зарегистрировал 61 коллекторскую компанию.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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НБУ продолжает предоставлять лицензии компаниям, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять финансовые услуги. К слову, 14 июля вступил в силу закон, регулирующий деятельность коллекторских компаний в Украине – работать имеют право только компании, зарегистрированные в НБУ.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении приняла закон о защите должников от недобросовестных коллекторов. Ранее украинское законодательство не регулировало работу коллекторских компаний, а теперь их ввели в правовое поле. Принятый документ позволит защитить потребителей кредитных услуг.

Таким образом, будет создан реестр коллекторских компаний. В него должны быть внесены все учреждения, желающие действовать на рынке. По документу все финансовые учреждения должны предупреждать заемщика еще на этапе подписания договора, о том, что в случае задолженности будут привлекаться коллекторы.

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