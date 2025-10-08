Законопроект №13628 о квотах на табак создает риски для производителей и госбюджета

Реклама

Об этом в своем блоге на Liga.net заявил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По мнению эксперта, требование к производителям добавлять к табачным изделиям 2-5% украинского сырья нереалистично по меньшей мере из-за того, что в Украине нет массового выращивания табака, осложненного многими факторами.

«По данным Государственной службы статистики в 2023 году площадь посева табака во всех категориях хозяйств составляла 1,1 тыс. га, а валовой сбор - 22,2 тонны при урожайности 21,2 ц/га по сравнению с 2005 годом, табачные площади уменьшились в 43 раза. отрасли. Будет ли техническая возможность у производителей табачных изделий выполнить норму Закона? заметил Пендзин.

Реклама

Эксперт добавляет, что обязательное квотирование чревато и экономическими проблемами для государства и угрожает стабильной работе предприятий.

"В случае неурожая или других проявлений нестабильности, выполнение квот становится невозможным, что может привести к остановке производства и сокращению рабочих мест. Кстати, Минфин анализируя нормы этого законопроекта прогнозирует ежегодные налоговые потери до 3,6 млрд. грн. В случае сокращения производства на 10% потери акциза могут составить 212,3 млн. грн. 2028г., 572,3 млн. грн. в 2029 г.”, - отметил экономист.

Пендзин также обращает внимание на то, что законопроект не предлагает инструментов проверки части украинского сырья, что создает коррупционные риски.

"Бизнес будет вынужден доказывать происхождение сырья, открывающего пространство для коррупционных злоупотреблений и давления из-за риска потери лицензии. Отсутствуют четкие правила контроля качества и методика проверки доли украинского табака - это будет стимулировать схемы с фальшивыми документами, как в 90-х с "украинским" табачным импортом", - продолжает

Реклама

В заключение эксперт подчеркнул, что у государства есть немало инструментов для стимулирования производства аграрной продукции в Украине.

«Несмотря на задекларированную цель — поддержку украинских аграриев — Законопроект не содержит реальных механизмов ее достижения. В то же время создает новые барьеры для бизнеса, повышает коррупционные риски, противоречит международным обязательствам Украины и сокращает поступления в бюджет… Существуют альтернативные решения для поддержки отечественных аграриев. Например, льготное финансирование, дотации, инвестиции в технологии, программы развития – это реальные инструменты поддержки, без искусственных квот”, – подытожил Пендзин.