Закрытие ФЛП хотят сильно усложнить: как НБУ планирует изменить правила

Закрытие ФЛПов

Национальный банк Украины предлагает сделать процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей (ФЛП) более сложной и контролируемой, чтобы противодействовать схемам с использованием фейковых предпринимателей для незаконных финансовых операций.

Причины изменений

НБУ отмечает, что в последнее время растет проблема с «денежными илами» — лицами, использующими статус ФЛП для отмывания средств или уклонения от налогообложения. регистрацию прекращения предпринимательской деятельности.

Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на количество счетов, которые может открыть одно физическое лицо-предприниматель, что значительно усложняет борьбу с мошенничеством. Кроме того, после прекращения деятельности обычно не проводится обязательная налоговая проверка, хотя такая возможность теоретически существует для налоговой службы.

Предложения НБУ

Чтобы решить эти проблемы, Нацбанк предлагает изменить работу автоматизированных сервисов «Действие», сделав процесс закрытия ФЛП поэтапным и более контролируемым.

осуществлять проверку финансовых операций ФЛП и полноты уплаты налогов,

вводить автоматическое заполнение ликвидационной декларации с информацией обо всех оборотах за определенный период,

регистрировать прекращение предпринимательской деятельности только после выполнения этих этапов.

Предложенные изменения коснутся всех малых предпринимателей, но, по оценкам НБУ, не создадут серьезных затруднений тем, кто ведет честную и прозрачную деятельность. Основной удар будет по радикальным «схемам-дропам».

В 2026 году ожидается повышение налоговых ставок и лимитов дохода для ФЛП, что связано с увеличением минимальной зарплаты и прожиточного минимума, заложенными в проекте Госбюджета. Правительство анонсировало изменения еще в августе и сентябре 2025 года и подтвердило рост фискальной нагрузки на предпринимателей, поэтому владельцы ФЛП должны быть готовы к большему контролю и новым требованиям при закрытии бизнеса.