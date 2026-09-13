Залог за аренду квартиры: когда владелец имеет право не вернуть вам деньги

Когда арендодатель может не вернуть залог / © Pixabay

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На рынке долгосрочной и краткосрочной аренды недвижимости требование внести залог уже давно стало стандартом. Без этого невозможно снять жилье. Владельцы чаще всего требуют залог за неповреждение жилья, а также деньги за первый и последний месяц проживания.

Самым проблемным пунктом является именно залог, ведь арендодатели могут не вернуть его. Арендаторы должны хорошо понимать все «подводные камни» и то, как сохранить свои деньги. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Залог при аренде жилья: при каких условиях его могут не вернуть

Владельцы имущества рассматривают залог как финансовый предохранитель на случай накопления долгов, внезапного выезда жильцов или повреждения имущества. Впрочем, на практике термин «залог» может иметь разное значение: в одном случае речь может идти об авансе за последний месяц проживания, в другом — об отдельном страховом депозите.

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Чтобы избежать недоразумений при выселении, все детали следует обсудить еще до заключения договора об аренде и заселения.

Гарантийная сумма или страховка: что именно платит арендатор

Уплата залога предусматривает передачу арендодателю определенной суммы на весь срок действия договора. Она выступает гарантией того, что житель будет своевременно рассчитываться за жилье и бережно относиться к чужому имуществу. Есть два вида платежей:

Гарантийный залог (оплата за последний месяц): обычно равняется стоимости одного месяца проживания. Если квартирант внезапно решит выехать и не внесет очередной платеж, эта сумма покроет последний период его пребывания в доме. Страховой депозит: его размер рассчитывается отдельно и может превышать ежемесячную плату. Главное предназначение этих средств — покрытие потенциального ущерба в случае порчи стен, сантехники, мебели или бытовой техники.

Если квартира укомплектована дорогой мебелью или современной техникой, арендодатели нередко настаивают на внесении и гарантийного залога, и страхового депозита.

Гарантии и сколько придется платить

Для владельца недвижимости залог является инструментом защиты от рисков, связанных с недобросовестным поведением жителей. Благодаря ему арендодатель может перекрыть убытки от испорченного имущества, компенсировать отсутствие оплаты за последний месяц или погасить задолженность за коммунальные услуги.

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Сумма гарантийного взноса напрямую зависит от класса жилья. Обычно залог равняется стоимости одного месяца аренды. Премиальное жилье с качественным ремонтом может сдаваться в аренду с более высоким залогом — арендодатели могут потребовать депозит в размере двух или трех месячных платежей.

В Киеве и других областных центрах наиболее распространена схема с привлечением оплаты за первый и последний месяц проживания, где последний платеж выполняет роль гарантии.

При посуточной аренде залог чаще всего вносят на этапе бронирования. Если клиент отменяет заезд менее чем за 24 часа, то деньги ему обычно не возвращают.

Как оформить передачу денег арендодателю

Чтобы минимизировать риски финансовых споров в будущем, все пункты нужно подробно зафиксировать в договоре аренды. В документе обязательно должны быть четко прописаны точный размер залога и форма его передачи, исчерпывающие условия и сроки возврата средств, основания для удержания денег (перечень расходов, которые владелец вправе возместить из депозита, в том числе ремонт или коммунальные долги), а также срок заблаговременного предупреждения о выезде, который должен соблюдать арендатор.

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Если стороны оформляют страховой депозит, юристы настоятельно рекомендуют составить приложение к договору — подробное описание исходного состояния квартиры. В нем следует зафиксировать имеющиеся дефекты или состояние мебели, сантехники и бытовых приборов на момент заселения.

Кроме того, целесообразно заранее согласовать механизм подтверждения расходов на восстановление имущества, например, с помощью двустороннего акта о списании средств по депозиту или нотариальной договоренности.

Арендодатель имеет право удержать внесенный депозит (частично или полностью), если квартирант нарушил условия подписанного договора. Среди основных оснований для удержания средств являются отсутствие оплаты за последний месяц проживания, долги за коммуналку, повреждение имущества, досрочный выезд из квартиры без предупреждения.

Если арендатор добросовестно выполнял свои обязательства и оснований для вычетов нет, залог подлежит возврату в полном объеме сразу после истечения срока аренды.

Стоимость аренды в Украине: последние новости

Напомним, по данным OLX Недвижимость, рынок аренды комнат в Украине демонстрирует значительные региональные отличия. Самые высокие медианные цены зафиксированы на Закарпатье (6 тыс. грн, +20% за год), во Львовской (5 тыс. грн) и Черновицкой (4,5 тыс. грн) областях, тогда как в большинстве центральных и северных регионов стоимость составляет около 4 тыс. грн.

Более дешевое жилье можно найти в Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях (3,5 тыс. грн), а также в Одесской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Кировоградской областях (3 тыс. грн). Самым дешевым регионом остается Херсонская область, где цена снизилась с 2 тыс. до 1,5 тыс. грн.

В то же время, в прифронтовых областях зафиксирован резкий рост спроса: в Запорожской области количество откликов на объявления возросло в 4,4 раза, в Харьковской — почти втрое, а в Николаевской — в 1,7 раза (при этом цены в Запорожской и Харьковской областях остались на уровне 3 тыс. грн).

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