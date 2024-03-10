Замороженные активы РФ не смогут компенсировать ущерб от войны — советник Зеленского

Ущерб от войны гораздо больше.
Российские активы, замороженные странами Запада за агрессию против Украины, не смогут покрыть все убытки от войны.
Об этом в эфире телемарафона заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко.
Он заявил, что Украина получила убытков гораздо больше, чем были заморожены активы.
"Здесь речь идет примерно о 750 миллиардах долларов, если говорить о прямом ущербе. Если добавить еще и косвенные – цифра увеличится до 1 триллиона", — добавил чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что Британия готова одолжить Украине все замороженные активы российского банка.
Кроме того, мы ранее информировали, что премьер Британии призвал Запад действовать смелее в вопросе конфискации активов РФ.
Читайте также: