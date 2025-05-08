Заморозки уничтожили урожай: чего ожидать от цен на фрукты и овощи

Фруктовый дефицит / © pixabay.com

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Аномальные весенние заморозки в Украине ударили по плодовым садам, уничтожив часть урожая абрикосов, яблок и голубики. Как следствие, летом украинцы могут получить меньше фруктов по более высокой цене — эксперты прогнозируют рост стоимости персиков и абрикосов на 20-25%.

Об этом сообщил глава «Укрсадвинпрома» Владимир Печко в комментарии УНН.

По данным «Укрсадвинпрома», именно абрикосы больше всего пострадали от морозов из-за их чувствительности к перепадам температур. Хотя полного исчезновения этих фруктов с рынка не будет, их предложение существенно сократится.

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Персики уцелели лучше, однако отдельные регионы потеряли до 20% урожая. Черешня, особенно поздние сорта, почти не пострадала, а вот с яблоками ситуация неоднозначная — в некоторых хозяйствах заморозки повредили цветение.

Наибольшие убытки понесли производители голубики, особенно в Черкасской области и на севере Украины, где потери достигают 85%. В Закарпатье повреждены ранние (до 20%) и поздние (до 40%) сорта. Однако в целом по стране дефицита ягоды не ожидается благодаря распределению насаждений по разным областям.

Экономический эксперт Олег Пендзин предупредил о значительном подорожании сезонных фруктов. По его прогнозам, цены на персики и абрикосы летом вырастут на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Главные причины — неурожай в ключевых регионах и зависимость Украины от импорта этих фруктов. Дополнительное давление будет оказывать курс доллара, поскольку импортные поставки зависят от валюты.

Однако в овощной корзине ситуация противоположная. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, что лето традиционно снижает цены на овощи. Больше всего подешевеет так называемый «борщевой набор», особенно в сельской местности. Однако точный процент снижения будет зависеть от различных экономических факторов.

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Напомним, в Украине стремительно подешевел салатный овощ.