Запад заинтересован в производстве оружия в Украине — Reuters

Страны Запада заинтересованы в том, чтобы наладить производство оружия в Украине, однако руководители оборонных компаний готовы рассматривать такую возможность только после войны.

Об этом информирует издание Reuters.

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Агентство указывает, что руководство оборонных компаний вычисляет риски и перспективы производства оружия в Украине.

"Вы просто должны думать шире, о состоянии ситуации... и о риске, связанном с этим совместным производством", — сказал руководитель американского оборонного гиганта Lockheed Martin Грег Ульмер.

Кроме того, представители двух крупных оборонных компаний подтвердили, что располагают информацией о украинской инициативе. Одна из компаний готова подписать письмо о намерениях обсудить будущее производство по окончании войны. Представители всех опрошенных предприятий заявили, что не заинтересованы в инвестициях во время войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить от России один триллион долларов США в качестве компенсации за ее агрессию.

Кроме того, мы ранее информировали, что госпожа Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина уже начала восстановление поврежденного имущества украинцев, однако в течение ближайшего десятилетия стране понадобится минимум $400 млрд в рамках международной поддержки.

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