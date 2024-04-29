Западные банки в России в прошлом году уплатили Кремлю 800 миллионов евро налогов — FT

Налоги Кремля от западных банков в РФ выросли в четыре раза.

Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России после полномасшабного вторжения в Украину, уплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов в 2023 году. Это в четыре раза больше, чем в довоенный период.

Об этом пишет Financial Times.

Семь крупнейших европейских банков по размеру активов в России – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP – сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 миллиардов евро 2023 года.

Эти доходы были втрое больше, чем в 2021 году, и частично были получены за счет средств, которые банки не могут вывести из страны.

Прыжок в доходности привел к тому, что европейские банки уплатили около 800 миллионов евро налогов по сравнению с 200 миллионами евро в 2021 году, как показывает анализ FT. Это произошло в дополнение к прибылям американских кредиторов, таких как Citigroup и JPMorgan.

Налоги, уплаченные европейскими банками, эквивалентны примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год.

"Иностранные кредиторы выиграли не только от повышения процентных ставок, но и от международных санкций против российских банков. Такие меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране", – пишут журналисты.

Фото: Financial Times

Более половины налоговых платежей европейских банков приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, имеющий наибольшее присутствие в России среди иностранных кредиторов.

Ранее стало известно, что один из последних доступных россиянам каналов вывода средств за границу постепенно прекращает работу. Банки иностранных стран массово объявляют об отказе принимать платежи из РФ через систему "Юнистрим", банк-оператор которой в конце прошлой недели попал под санкции США. Это касается, в частности, стран бывшего СНГ.

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