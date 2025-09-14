- Дата публикации
Категория
Деньги
Запасите масло и картофель: украинцев предупредили о резком скачке цен
Уже этой осенью стоит готовиться к новым ценам на растительное масло и картофель — об этом предупреждают эксперты.
Цены на картофель и растительное масло в Украине осенью 2025 года будут оставаться выше, чем ожидали потребители.
Об этом пишет «ПроАгро Групп».
Цены на картофель в Украине осенью 2025 года будут оставаться выше, чем ожидали потребители. По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, картофеля по 5 гривен не будет — будет по 10.
Эксперты прогнозируют, что до конца сентября цена стабилизируется в пределах 9–11 грн/кг в зависимости от качества и региона.
На продовольственном рынке подсолнечное масло, один из ключевых продуктов потребительской корзины, может подорожать до 100 гривен за литр уже в ближайшее время. Эксперты связывают это с несколькими факторами, как внутренними, так и внешними. Переработчики уже предупреждают о возможной корректировке ценовых стратегий в октябре-ноябре, когда основные объемы нового урожая поступят на рынок.
По оценкам трейдеров, если текущая динамика сохранится, розничная цена подсолнечного масла может составить 95–100 грн/литр, особенно в сегменте премиум-брендов и фасованной продукции. Это станет самым высоким показателем с начала 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Украине выросли цены на яйца, что связано с несколькими ключевыми факторами. Пока ситуация стабилизировалась, но дешевого продукта уже не будет.