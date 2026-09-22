Запасы газа превысили план, поэтому можно обсуждать экспорт в Европу— Харченко

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По его словам, оптимистический план предполагал накопление 14,6 млрд. кубометров газа, однако фактические запасы уже достигли 15 млрд. кубометров.

«На самом деле, даже из газа у нас уже такие запасы, мы планировали оптимистический сценарий 14,6 миллиарда кубометров накопить, сейчас накоплено 15 миллиардов героической работой „Нафтогаза“ и добывающих компаний. Реально мы уже больше, чем в плане», – отметил Харченко.

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На этом фоне уже возникла дискуссия о возможности продажи части ресурса на европейский рынок.

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«И уже пошла дискуссия даже, может ли немного газа в Европу экспортировать, потому что там сложная ситуация, высокие цены», — сказал эксперт.

Александр Харченко подчеркнул, что накопленного ресурса достаточно не только на ближайший отопительный сезон.

«Уже реально на ближайшее время, на отопительный сезон и даже после отопительного сезона, мы с резервом уже. Это позитив», - заявил он.

В то же время, Харченко предостерег, что ключевым риском для энергосистемы остаются новые российские атаки на инфраструктуру.

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Ранее эксперт газового направления аналитической компании ExPro Михаил Свищо говорил об избытке газа в коммерческом сегменте рынка из-за резкого сокращения потребления промышленностью.

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