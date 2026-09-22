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Запасы газа превысили план, поэтому можно обсуждать экспорт в Европу— Харченко
Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону, поэтому на рынке уже можно обсуждать контролируемую продажу части ресурса в Европу, где цены остаются высокими. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По его словам, оптимистический план предполагал накопление 14,6 млрд. кубометров газа, однако фактические запасы уже достигли 15 млрд. кубометров.
«На самом деле, даже из газа у нас уже такие запасы, мы планировали оптимистический сценарий 14,6 миллиарда кубометров накопить, сейчас накоплено 15 миллиардов героической работой „Нафтогаза“ и добывающих компаний. Реально мы уже больше, чем в плане», – отметил Харченко.
На этом фоне уже возникла дискуссия о возможности продажи части ресурса на европейский рынок.
«И уже пошла дискуссия даже, может ли немного газа в Европу экспортировать, потому что там сложная ситуация, высокие цены», — сказал эксперт.
Александр Харченко подчеркнул, что накопленного ресурса достаточно не только на ближайший отопительный сезон.
«Уже реально на ближайшее время, на отопительный сезон и даже после отопительного сезона, мы с резервом уже. Это позитив», - заявил он.
В то же время, Харченко предостерег, что ключевым риском для энергосистемы остаются новые российские атаки на инфраструктуру.
Ранее эксперт газового направления аналитической компании ExPro Михаил Свищо говорил об избытке газа в коммерческом сегменте рынка из-за резкого сокращения потребления промышленностью.