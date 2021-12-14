Запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли на 35%, на госТЭС упали на 15% - Минэнерго

Запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли на 35%, на госТЭС упали на 15% - Минэнерго

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК с начала декабря выросли на 35% - с 240 до 324 тыс. т.

На государственных станциях запасы за этот период сократились на 15% - со 120 до 104 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

6 из 8 ТЭС ДТЭК за этот период увеличили свой запас угля. Он сократился только на Криворожской и Луганской ТЭС. Поставки на Луганскую ТЭС заблокированы Россией с 1 ноября. На станцию нет технической возможности подвозить уголь, поскольку подъездной путь к ТЭС лежит только через оккупированную территорию Луганской области или территорию РФ.

На государственных ТЭС "Центрэнерго" запасы угля упали: на 68% на Углегорской ТЭС и на 7% на Змиевской. На Трипольской ТЭС под Киевом запасы угля выросли на 4%.

Славянская ТЭС "Донбассэнерго" увеличила запас угля на 6 тыс. т – с 29,9 до 32 тыс. т.

Как сообщалось, с конца ноября в Украину прибыло три судна с импортным углем из США: 60,5 тыс. тонн, 75 тыс. тонн и 66 тыс. тонн.

ТЭК ожидает прибытие в украинские порты в декабре 2021 - начале января 2022 года еще 3 судна с американским углем.