Запасы уже истощены: каких цен ожидать на стратегический продукт украинцев

Рост цен на картофель, который наблюдался на украинском рынке в конце зимы, в марте приостановился, к чему привел спад торговой активности в данном сегменте.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Украинские фермеры снижают цены на картофель, несмотря на то, что его запасы в местных хранилищах уже истощены.

"Так, если еще неделей ранее цены на картофель соответствующего качества в Украине нередко доходили до 30 грн/кг ($0,73/кг), то уже на сегодняшний день они формируются в диапазоне 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели", — говорится в сообщении.

Почему в Украине меняются цены на картофель

Производители объясняют ценовые "качели" неготовностью покупателей брать на реализацию продукцию по таким ценам.

В первую неделю марта цены на картофель в Украине в среднем на 18% дороже, чем в начале марта 2024 года. Более того, ряд производителей уверены, что снижение цен на картофель временное. На рынке ощущается дефицит качественной продукции, поскольку запасы картофеля в хозяйствах населения и коммерческих производителей продолжают быстро сокращаться.

Напомним, в Украине снизилась цена на популярный овощ. Одной из причин такой ситуации стал довольно слабый интерес оптовых компаний и розничных сетей к закупке этой продукции.

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