Заплата учителей вырастет на 50%: когда и сколько будут получать педагоги

В Украине уже со следующего года учителя получат существенное повышение зарплат. Минимальная "минималка" вырастет на 50%. Педагог сможет зарабатывать около 30 тыс. грн. в месяц.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга Народа" Руслан Горбенко в эфире программы Вечір.LIVE.

В настоящее время средняя заработная плата учителя составляет около 15 тыс. грн. Если педагог имеет дополнительные выплаты за руководство классом, проведение внеучебных занятий или другие надбавки, то выплаты могут достигать 20 тыс. грн.

По словам депутата, по запланированному повышению "учительской минималки" на 50% средняя зарплата педагога увеличится примерно до 30 тыс. грн. Повышение коснется не только преподавателей с большим опытом и стажем. Горбенко назвал этот шаг "большим прорывом" в чествовании труда педагогов во время войны.

"Сейчас есть предложение в этом году повысить денежное довольствие наших учителей на 50%. То есть это будет в среднем 30 тысяч гривен заработная плата учителя в Украине. Когда это произойдет? 1 января 2026 года", - заявил Горбенко.

