Украина обязана ввести ряд налоговых нововведений

Министерство финансов Украины представило законопроект, интегрирующий налоговые обязательства Украины перед МВФ в единый документ.

Законопроект Минфина содержит четыре ключевых налоговых требования, вошедших в меморандум с МВФ.

НДС для ФЛП

Согласно документу упрощенцы с доходом от 4 млн грн в год должны будут стать плательщиками НДС с 1 января 2027 года. Для них планируется сделать отчетный период календарным кварталом и применять символические штрафы по 1 грн за первые пять нарушений в течение года. Это касается задержек в регистрации налоговых накладных или ошибок в их начислении и уплате. Кроме того, плательщики НДС смогут составлять сводные налоговые накладные, если продают товары или услуги неплательщикам НДС, и делать это не позднее последнего дня месяца.

Военный сбор

Законопроектом предусмотрено продлить действие норм по применению обязанности уплаты военного сбора, введенных на период действия военного положения на территории Украины, до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы ВСУ, а именно:

для физических лиц в размере 5%

физических лиц — предпринимателей — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы — 10% в расчете одной минимальной заработной платы на первое число текущего месяца (2026 года — 864,70 грн)

плательщиков единого налога третьей группы (ФЛП и юридических лиц) (кроме электронных резидентов (е-резидентов) — 1% от дохода)

Автоматическое налогообложение доходов, полученных от цифровых платформ

Минфин предлагает снизить ставку налога на доходы от цифровых платформ с 18 до 5%. Если сумма дохода за год не превышает эквивалент в 2000 евро, платить налог вообще не нужно. Для этого не нужно открывать отдельный счет в банке — можно использовать уже существующие личные счета. Ранее Uklon, Bolt, Uber и служба доставки Glovo выступили с поддержкой соответствующего законопроекта.

Налогообложение посылок

Если суммарная стоимость товаров не превышает 150 евро, их будут облагать налогом по упрощенной схеме. Посылки до 45 евро для личного или семейного использования вообще не облагаются НДС. Налог будет начислять и платить отправитель через электронную платформу, а компания-нерезидент, осуществляющая продажу, должна вести учет таких операций.

«Принятие законопроекта позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд грн в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора после прекращения или отмены военного положения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что требует МВФ от Украины

Международный валютный фонд выразил серьезную обеспокоенность способностью Украины получать дальнейшее финансирование в рамках программы на $8,1 млрд. Причиной стал саботаж необходимых законопроектов в Верховной Раде.

До конца марта парламент должен принять ряд непопулярных налоговых изменений, предусмотренных четырехлетней программой кредитования. В частности, речь идет о введении НДС для физлиц и компаний, работающих на упрощенной системе налогообложения, а также о снижении порога налогообложения иностранных посылок.

Ситуация осложняется тем, что Украина рискует остаться без средств уже через несколько месяцев. Венгрия и Словакия заблокировали пакет помощи от ЕС на сумму свыше €90 млрд из-за спора по поставкам нефти.

Глава НБУ Андрей Пышный в комментарии Bloomberg признал: если внешнее финансирование не поступит, Нацбанку придется вернуться к прямому кредитованию Министерства финансов (печати гривны), как это было в начале полномасштабного вторжения.