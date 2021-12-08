Запоздавшие 8 тысяч: в декабре ФЛП и наемным работникам выплатят еще "весеннюю" карантинную помощь

Запоздавшие 8 тысяч: в декабре ФЛП и наемным работникам выплатят еще "весеннюю" карантинную помощь

Кабмин предоставил возможность застрахованным лицам, не получившим 8 тыс. весной из-за неправильно указанных банковских реквизитов, повторно обратиться через Портал "Дія".

Физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные лица, которые обращались весной за 8 тыс. гривен компенсации, но не получили их из-за ошибок в реквизитах, имеют "второй шанс".

Об этом информирует прессслужба Минсоцполитики.

Правительство предоставило возможность застрахованным лицам, уплатившим ЕСВ и не получившим 8 тыс. весной из-за неправильно указанных банковских реквизитов, повторно обратиться через Портал "Дія".

"Информация о необходимости представления сообщения об уточнении реквизитов банковского счета для выплаты пособий поступит застрахованным лицам от Минцифра средствами портала "Дія", — говорится в сообщении.

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Застрахованные лица после получения уведомления от Минцифры смогут сформировать и предоставить уведомления средствами портала "Дія" с правильными реквизитами банковского счета для выплаты 8000 гривен. Это нужно сделать до 15 декабря 2021 года включительно.

Перечисление помощи будет производиться "Ощадбанком" на банковский счет (по эталону IBAN) в банке, где открыт счет.

Напомним, что в июне завершили выплаты карантинных 8 тысяч гривен. Общая сумма выплат составила почти 3 миллиарда гривен. Финансовую помощь от государства получили почти 340 тысяч предпринимателей и работников, чья деятельность пострадала из-за введения жестких карантинных ограничений в "красных зонах".

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