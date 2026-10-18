Заправить автомобиль становится все дороже: новые цены на топливо 18 октября

Цены на топливо пошли вверх / © Pixabay

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По состоянию на 18 октября 2026 года ряд крупнейших сетей АЗС Украины не изменили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

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Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем цены в сети Socar, UPG, KLO, WOG не изменились.

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Кроме того, цены не изменились в «БРСМ-Нефти» и «Укрнефти». Однако в Окко дизельное горючее и ДТ+ выросли в цене на 1 грн/л.

Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно хранятся на АЗС БРСМ-Нефть и «Укрнафта».

© Главком

Напомним, по прогнозу эксперта Геннадия Рябцева, до конца осени цены на топливо будут резко и непредсказуемо прыгать то вверх, то вниз, причем дизель значительно уязвимее к ценовым шокам, чем бензин.

Операторы АЗС реагируют на ситуацию асимметрично: поднимают цены еще до поступления более дорогого ресурса, перекладывая риски на потребителей, а снижают их медленно, ссылаясь на реализацию старых запасов.

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Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно возрасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145.

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