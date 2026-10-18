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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Заправить автомобиль становится все дороже: новые цены на топливо 18 октября

В настоящее время самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Цены на топливо пошли вверх

Цены на топливо пошли вверх / © Pixabay

По состоянию на 18 октября 2026 года ряд крупнейших сетей АЗС Украины не изменили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем цены в сети Socar, UPG, KLO, WOG не изменились.

Кроме того, цены не изменились в «БРСМ-Нефти» и «Укрнефти». Однако в Окко дизельное горючее и ДТ+ выросли в цене на 1 грн/л.

Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно хранятся на АЗС БРСМ-Нефть и «Укрнафта».

/ © Главком

© Главком

Напомним, по прогнозу эксперта Геннадия Рябцева, до конца осени цены на топливо будут резко и непредсказуемо прыгать то вверх, то вниз, причем дизель значительно уязвимее к ценовым шокам, чем бензин.

Операторы АЗС реагируют на ситуацию асимметрично: поднимают цены еще до поступления более дорогого ресурса, перекладывая риски на потребителей, а снижают их медленно, ссылаясь на реализацию старых запасов.

Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно возрасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145.

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