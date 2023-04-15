Запрет на ввоз зерна из Украины: министр агрополитики в понедельник встретится с польским коллегой

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в понедельник, 17 апреля, проведет встречу с польским коллегой Робертом Телусом.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Укринформ.

Он прокомментировал заявление министра сельского хозяйства и развития села Польши Роберта Телуса о планах Украины и Польши подписать соглашение о транзите украинского зерна в третьи страны.

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"Мы подтверждаем это. И мы надеемся на это. И надеемся, что будет конструктивно. И надеемся, что это соглашение будет подписано. И именно об этом мы договаривались. Текст этого соглашения мы на этой неделе и согласовывали. И с нашего, и с их стороны. Этим занималось несколько ведомств", — сказал Сольский.

Кроме того, министр выразил надежду, что "новости сегодняшние, связанные с принятыми утром решениями польской стороны, не повлияют на то, что в понедельник мы по этому вопросу, а именно — в первую очередь по транзиту, договоримся".

Напомним, ранее сообщалось, что Польша запретила ввозить из Украины зерно и другие продукты питания. О постановлении, принятом правительством, заявил глава консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за протестов в Польше Украина приостановила экспорт зерна без прекращения транзита. Экспорт украинского зерна в Польшу остановили, по меньшей мере, до июля, однако 14 апреля его запретили.

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