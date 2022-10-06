Запуск месторождения в Нидерландах сможет заменить российский газ в Европе

В Нидерландах в случае критической ситуации с газом в Европе допускается перезапуск крупнейшего месторождения в Европе, которое не разрабатывают из-за землетрясений.

Газовое месторождение расположено возле города Гронингена, но его не разрабатывают из-за высоких рисков землетрясений.

Об этом пишет Bloomberg.

Пока власти Нидерландов отказываются наращивать добычу газа даже тогда, когда Европа готовится, вероятно, к одной из самых тяжелых своих зим. Министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ганс Уилбриф говорит, что продолжать добычу опасно, но страна не может игнорировать страдания в других странах Европы.

"Нехватка газа может заставить нас принять это решение", — говорит он.

С 1963 года Гронинген является основой европейского газоснабжения. Несмотря на десятки лет добычи, там до сих пор около 450 млрд кубов газа в резерве на сумму около $1 триллиона.

В 2012 году в регионе произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, что привело к тысячам исков о возмещении имущественного ущерба.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон недавно заявил, что Нидерланды должны пересмотреть свое решение относительно Гронингена. На Нидерланды давят и другие страны-члены ЕС, но там пока придерживаются плана.

Ранее сообщалось, что газовая война продолжается. Так, летом "Газпром" сокращал поставки газа в Евросоюз, пытаясь сорвать подготовку к зиме. В начале сентября россияне полностью перекрыли снабжение своим главным газопроводом – "Северным потоком-1".

Украина и Европейский Союз в это время готовятся к полному отключению российского газа во время холодов.

Если "Газпром" полностью перекроет транзит по территории Украины, он потеряет чуть больше одного миллиарда долларов, выплаченных нам за невыполненный транзит.

В Болгарии протестуют против газовых договоров с "Газпромом"

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