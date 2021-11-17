Запуск "Северного потока-2" могут отложить: СМИ назвали новую дату

Решение немецкого регулятора BNetzA приостановить процесс сертификации российского газопровода может повлиять на срок его запуска.

Из-за решения немецкого регулятора BNetzA о приостановлении процесса сертификации российского "Северного потока-2" запуск газопровода может быть перенесен на весну 2022 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отложен до марта 2022 года", — отмечает источник в немецком правительстве.

Собеседник издания подчеркнул на необходимости того, чтобы российский "Газпром" создал компанию-оператор в соответствии с требованиями немецкого законодательства. Российский газовый монополист выполнить это условие, необходимое для сертификации газопровода, уже согласился.

Ранее в Германии заявили, что смогут сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.

Напомним, что немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" и ООО "Оператор ГТС Украины" к участию в сертификации "Северного потока-2". Это позволит услышать аргументы NSAG и предполагает большую прозрачность процесса.

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