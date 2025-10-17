- Дата публикации
Заработки украинцев на OnlyFans побили рекорды: сколько налогов недополучил бюджет
По данным налоговиков, только за 2023 год доходы от размещения контента на платформе OnlyFans составили 4,9 миллиарда гривен, но легализация этого бизнеса остается под вопросом.
Доходы украинцев от размещения контента на платформе OnlyFans в 2023 году составили 131,75 миллионов долларов , что на 20 миллионов долларов больше, чем за предыдущие три года вместе взятые (2020-2022). Налоговая служба уже начала рассылать «письма счастья» создателям контента с требованием задекларировать эти средства и уплатить полагающиеся сборы.
Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на ответ Государственной налоговой службы (ГНС) на запрос народного депутата Ярослава Железняка, с которым ознакомились журналисты.
Рекордные заработки и потенциальные потери бюджета
Согласно данным ГНС, в 2023 году доходы от деятельности на OnlyFans получали 7914 украинцев — это более двух тысяч больше, чем за предыдущий период 2020-2022 годов, когда на платформе зарабатывали 5435 человек. Общая сумма дохода в гривневом эквиваленте составила 4,89 миллиарда гривен (по среднегодовому курсу НБУ).
Если бы с этой суммы были уплачены все причитающиеся налоги, в частности налог на доходы физических лиц и военный сбор, то в государственный бюджет могло бы поступить более 953 миллионов гривен . Однако существует проблема правового статуса этой деятельности.
"Президент Зеленский против декриминализации [взрослой порнографии - ред.], поэтому платят модели взятки правоохранителям", - отметил Железняк.
Также ГНС сообщила, что сумма налогового долга украинцев за доходы, полученные от OnlyFans в 2020-2022 годах, составляет 380 миллионов гривен .
Налоговая собирает деньги за уголовное преступление
Парадокс этой ситуации заключается в том, что OnlyFans используется преимущественно для размещения и монетизации порнографического контента, изготовление и распространение которого в Украине является уголовно наказуемым преступлением . Согласно статье 301 Уголовного кодекса, ответственность за такую деятельность может достигать 7 лет лишения свободы .
Тем не менее, фискальные органы продолжают взимать с создателей порнографического контента налоги за полученные ими доходы. Сама платформа OnlyFans также является налогоплательщиком в Украине (уплачивает НДС за контент, приобретенный украинскими потребителями). Это свидетельствует о системной правовой коллизии: государство признает доход, но не легализует источник его получения.
На фоне этих противоречий украинская налоговая обратилась в налоговый орган Великобритании (где зарегистрирован OnlyFans), чтобы получить данные о заработках украинцев уже за 2024 год. Кроме того, на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с требованием упразднить уголовную ответственность за изготовление взрослого порно. Президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию, формально перенаправил ответственность за декриминализацию на Верховную Раду.
Напомним, в конце прошлого года депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о декриминализации порно . В то же время, сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми будут оставаться уголовными преступлениями.