Заработки украинцев на OnlyFans побили рекорды: сколько налогов недополучил бюджет

Доход украинцев на OnlyFans в 2023 году превысил 130 млн долларов

Доходы украинцев от размещения контента на платформе OnlyFans в 2023 году составили 131,75 миллионов долларов , что на 20 миллионов долларов больше, чем за предыдущие три года вместе взятые (2020-2022). Налоговая служба уже начала рассылать «письма счастья» создателям контента с требованием задекларировать эти средства и уплатить полагающиеся сборы.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на ответ Государственной налоговой службы (ГНС) на запрос народного депутата Ярослава Железняка, с которым ознакомились журналисты.

Рекордные заработки и потенциальные потери бюджета

Согласно данным ГНС, в 2023 году доходы от деятельности на OnlyFans получали 7914 украинцев — это более двух тысяч больше, чем за предыдущий период 2020-2022 годов, когда на платформе зарабатывали 5435 человек. Общая сумма дохода в гривневом эквиваленте составила 4,89 миллиарда гривен (по среднегодовому курсу НБУ).

Если бы с этой суммы были уплачены все причитающиеся налоги, в частности налог на доходы физических лиц и военный сбор, то в государственный бюджет могло бы поступить более 953 миллионов гривен . Однако существует проблема правового статуса этой деятельности.

"Президент Зеленский против декриминализации [взрослой порнографии - ред.], поэтому платят модели взятки правоохранителям", - отметил Железняк.

Также ГНС сообщила, что сумма налогового долга украинцев за доходы, полученные от OnlyFans в 2020-2022 годах, составляет 380 миллионов гривен .

Налоговая собирает деньги за уголовное преступление

Парадокс этой ситуации заключается в том, что OnlyFans используется преимущественно для размещения и монетизации порнографического контента, изготовление и распространение которого в Украине является уголовно наказуемым преступлением . Согласно статье 301 Уголовного кодекса, ответственность за такую деятельность может достигать 7 лет лишения свободы .

Тем не менее, фискальные органы продолжают взимать с создателей порнографического контента налоги за полученные ими доходы. Сама платформа OnlyFans также является налогоплательщиком в Украине (уплачивает НДС за контент, приобретенный украинскими потребителями). Это свидетельствует о системной правовой коллизии: государство признает доход, но не легализует источник его получения.

На фоне этих противоречий украинская налоговая обратилась в налоговый орган Великобритании (где зарегистрирован OnlyFans), чтобы получить данные о заработках украинцев уже за 2024 год. Кроме того, на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с требованием упразднить уголовную ответственность за изготовление взрослого порно. Президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию, формально перенаправил ответственность за декриминализацию на Верховную Раду.

Напомним, в конце прошлого года депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о декриминализации порно . В то же время, сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми будут оставаться уголовными преступлениями.