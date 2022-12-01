Заробитчане уменьшили переводы денег в Украину: сколько поступило

В октябре трудовые мигранты перевели в Украину из-за границы 1,125 млрд долларов. Эта сумма на 2,9% меньше, чем годом ранее – 1,159 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, с января по октябрь 2022-го поступило 11,074 млрд долларов. Это на 3,8% меньше, чем в прошлом. За 10 месяцев 2021 года сумма составляла 11,507 млрд долларов.

К слову, трудовые мигранты 2021-го перевели в Украину рекордную сумму 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем в 2021-м -11,980 млрд долларов.

Напомним, с 5 ноября Национальным банком Украины внесены изменения по вопросам, регулирующим использование валютных средств волонтерами и благотворительными организациями. Приобретение товаров за границей для поддержки обороноспособности Украины должно упроститься.

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