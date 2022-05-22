Зарплата брутто и нетто в Польше: что нужно знать украинским беженцам

Зарплата брутто и нетто в Польше: что нужно знать украинским беженцам

При поиске работы в Польше украинцы часто сталкиваются с такими понятиями, как заработная плата "брутто" и "нетто". Не всегда понятно, какой доход будет получать человек после трудоустройства. Читайте о разнице зарплаты брутто и нетто в материале ТСН.ua.

В международном сервисе перевода средств TransferGo подробно рассказали о том, как именно начисляются заработные платы в Польше.

"Нетто" и "брутто" – что это

На польском рынке труда обычной практикой является указание заработной платы брутто. Поэтому украинцы должны быть крайне осторожными, чтобы предварительно понять, какой суммы можно ожидать после трудоустройства.

Зарплата брутто – это сумма, которую обычно указывают в договоре о трудоустройстве, но она не включает в себя выплаты налогов и сборов.

Зарплата нетто – это та сумма, которую получит работник "на руки" после того, как будут уплачены все сборы и налоги.

Доходы физических лиц и налоги в Польше: о чем нужно помнить украинским беженцам

Зарплата нетто и брутто в Польше | / Фото: Pexels

В Польше существует подоходный налог или Personal Income Tax ( PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych или podatek od dochodów osobistych ), который вычисляется из прибыли физических лиц. PIT в Польше начисляется на все доходы физических лиц, кроме отдельно определенных в законе.

Для расчета этого налога используют несколько систем, но наиболее популярна базовая система. На 2022 год при доходах до 120 000 злотых в год подоходный налог рассчитывают по формуле: 17% — 5100 zl. Здесь 5100 zl – это kwota zmniejszająca (уменьшительная сумма) и она составляет 17% от необлагаемого налогом минимума (2022 года – 30 000 zl в год).

Следует обратить внимание, что в Польше от 1 июля 2022 года планируется изменить ставку налога, уменьшив ее до 12%.

В польском законодательстве предусмотрено несколько случаев освобождения от уплаты PIT. Среди них украинцам может быть интересен один : иностранцы, в возрасте до 26 лет, официально работающие по трудовому договору (umowa o pracę) и имеющие годовой доход до 85 528 злотых, освобождаются от уплаты подоходного налога. В случае, когда иностранец работает по договору-поручению (umowa zlecenie), он может претендовать на освобождение от уплаты налога, если является резидентом Польши. То есть находится в этой стране более 183 дней в году и имеет здесь "жизненные интересы".

Социальная защита в Польше и отчисления от заработной платы

Также из заработной платы брутто в Польше отчисляются социальные выплаты в Управление социального обеспечения (ZUS). Их несколько:

ubezpieczenie rentowe (вклад в случае утраты трудоспособности) – 1,5%;

(вклад в случае утраты трудоспособности) – 1,5%; ubezpieczenie emerytalne (пенсионный взнос) – 9,76%;

(пенсионный взнос) – 9,76%; ubezpieczenie chorobowe (вклад в случае болезни на оплату больничного листа) – 2,45%;

(вклад в случае болезни на оплату больничного листа) – 2,45%; ubezpieczenie zdrowotne (медицинское страхование) – 9% от брутто (сумма первых трех взносов).

Эти взносы обязательно отчисляются, если рабочий трудоустроился по трудовому договору. Но если он работает по договору-поручению, то можно не платить взнос за оплату больничного листа (ubezpieczenie chorobowe).

Как влияет вид договора на зарплату нетто

Как вид договора влияет на зарплату нетто? / Фото: Pexels

В Польше достаточно сложная система налогообложения. В законе прописан ряд льгот и компенсаций, влияющих на размер заработной платы нетто при установившемся брутто. Также ежегодно происходит перерасчет PIT. Поэтому заработная плата нетто может увеличиваться.

Также зарплата нетто зависит и от вида договора, заключенного между работником и работодателем:

umowa o pracę (трудовой договор) – оплата всех социальных взносов, но работник получает полный социальный пакет, при уплате подоходного налога (PIT) можно использовать льготы;

(трудовой договор) – оплата всех социальных взносов, но работник получает полный социальный пакет, при уплате подоходного налога (PIT) можно использовать льготы; umowa zlecenie (договор-поручение) – возможный отказ от уплаты социального взноса в случае болезни, уменьшительная сумма (на 2022 год это 5 100 zl) возвращается только по истечении года во время пересчета, ежемесячно к зарплате нетто по трудовому договору может прилагаться 1/12 от уменьшительной суммы;

(договор-поручение) – возможный отказ от уплаты социального взноса в случае болезни, уменьшительная сумма (на 2022 год это 5 100 zl) возвращается только по истечении года во время пересчета, ежемесячно к зарплате нетто по трудовому договору может прилагаться 1/12 от уменьшительной суммы; umowa o dzieło (договор подряда) – уплата только подоходного налога, а социальные взносы не отчисляются. Работник не получает никакой социальной защиты.

В Польше создано несколько онлайн-калькуляторов, которые помогают приблизительно подсчитать зарплату нетто после уплаты всех налогов и сборов. К примеру, можно воспользоваться этим.