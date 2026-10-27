Зарплата для бронирования: как изменился порог для работников в 2026 году

Бронирование работников

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В условиях военного положения и мобилизационных мероприятий украинские предприятия могут сохранить ключевых специалистов благодаря механизму бронирования. Эта процедура дает временную отсрочку от призыва работникам, обеспечивающим стабильность экономики и жизнедеятельность страны.

Ключевым критерием для предоставления и сохранения этого статуса остается официальный уровень оплаты труда. В связи с плановым повышением минимальной зарплаты финансовый порог для бронирования также претерпел корректировки.

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Какой должна быть зарплата для бронирования и как изменились правила

В соответствии с правительственным постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года (с изменениями и дополнениями), регламентирующим порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, ключевым показателем является привязка к трем минимальным заработным платам. Официальный доход работника, которого подают на отсрочку, а также средняя зарплата на самом предприятии не могут быть ниже этого уровня.

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В настоящее время этот порог составляет 25 941 гривну до вычета налогов. Для компаний, осуществляющих деятельность в определенных прифронтовых зонах, установлен смягченный финансовый порог в размере 21 617,50 грн.

Вместе с этим правительство решило изменить правила, по которым предприятиям предоставляют статус критически важных. Раньше ключевую роль играли экономические показатели (например, объем уплаченных налогов или выручка). Теперь этот статус зависит не только от денег, но и от того, сколь предприятие действительно важно для обороны или жизнедеятельности конкретного региона и отрасли.

Для оборонного комплекса и топливно-энергетического сектора была установлена четкая квота: они могут забронировать до 95% своих военнообязанных работников. А специалисты, которые непосредственно производят оружие и технику, выполняют оборонные контракты или обслуживают критическую инфраструктуру, подлежат правомочному 100-процентному бронированию.

Чтобы все эти решения принимались без задержек, был создан специальный Координационный центр. Именно он будет утверждать отраслевые требования и рассматривать заявки от предприятий, которым нужно увеличить количество забронированных людей.

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Кого не касаются общие требования

Правило по индивидуальной зарплате работника в размере 25 941 грн применяется не ко всем. Законодательство предусматривает исключения для целого ряда организаций.

Требование о высоком личном окладе не распространяется на:

Государственные и коммунальные компании и учреждения.

Компании, где более 50% акций принадлежит государству или общине.

Резидентов пространства Действие города.

Религиозные организации.

Энергетические компании, пострадавшие из-за боевых действий.

Операторы критической инфраструктуры и газораспределительные предприятия.

Отдельные государственные структуры в области энергетики и охраны.

Для этих категорий действует другой подход. Государство проверяет не зарплату конкретного работника, а средний уровень выплат по всему предприятию. Она должна быть не ниже средней зарплаты в регионе или соответствовать общему порогу в 3 минимальные зарплаты. То есть работодатель все равно обязан держать общий фонд оплаты труда на должном уровне.

Как это влияет на частный бизнес и работников

Наибольшее внимание к новым расчетам должен проявить частный сектор, где официальное окладно-начислительное поле нередко находится на грани минимально допустимых стандартов. Если работодатель не пересмотрит тарифные сетки и расчетные сведения, его сотрудники рискуют потерять право на отсрочку в автоматическом режиме.

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Для бизнеса это потребует заранее корректировать финансовые планы и зарплатный фонд, а для самих рабочих — контролировать соответствие своего официального дохода установленным государственным критериям.

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