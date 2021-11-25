Зарплата, коллектив или карьерный рост: какие приоритеты у украинцев при поиске новой работы

Треть опрошенных готовы уступить зарплату ради дополнительных возможностей работодателя.
Около 70% украинцев готовы отказаться от социального пакета в пользу заработной платы. Таковы результаты исследования, проведенного на одной из платформ поиска работы.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 25 ноября.
По их данным, более 80% опрошенных соискателей ставят на первое место заработную плату, выбирая лучшее место работы. Далее в рейтинге приоритетов – команда, месторасположение, возможности карьерного роста и руководство. Треть опрошенных готовы уступить зарплату ради дополнительных возможностей работодателя. В частности, компенсации расходов по проезду, страхованию и оплате обучения.
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