Деньги
772
2 мин

Зарплата учителей в 2026 году: в Раде сказали, сколько она будет составлять

По статистике, сейчас зарплаты в образовании самые низкие по экономике. Теперь ситуация изменится.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Зарплаты педагогов возрастут

Зарплаты педагогов возрастут / © Associated Press

Принятый Верховной Радой 3 декабря Государственный бюджет Украины на 2026 года предусматривает умеренный рост социальных стандартов и существенную индексацию зарплат педагогов.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Учителя в Украине до сих пор получают одни из самых низких зарплат. Это неприемлемо. Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплат учителей уже в следующем году. Минимальный оклад будет составлять от 21 тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны поддержать Бюджет-2026. Первый шаг к справедливым зарплатам для украинских педагогов в 2026 году — сделан», — отметил он.

Напомним, ключевым приоритетом бюджета на следующий год стал сектор обороны, аккумулирующий более половины всех расходов. Социальная сфера, образование и медицина получили сбалансированное, но экономное финансирование, в то время как капитальные инвестиции существенно ограничены.

Среди принятых направлений зафиксировано:

  • рост расходов на оборону (+6% до 2,8 трлн грн)

  • соцзащита (467 млрд грн)

  • образование (265 млрд грн)

  • консервативные нормы (минзарплата 8647 грн, прожиточный минимум 3209 грн)

Что касается повышения оплаты труда учителей, то их зарплаты будут расти поэтапно: на 30% с января и еще на 20% с сентября, что в сумме дает индексацию на 50% в течение года.

Образовательная отрасль в целом получит 265,4 млрд грн, которые будут направлены не только на зарплаты, но и на модернизацию школ, программу доступного кредитования «єОселя» (15,8 млрд грн) и финансирование питания для 4,4 млн учеников (14,4 млрд грн). Благодаря этим решениям средняя зарплата учителя повысится от примерно 16 тысяч до около 24 тысяч грн, в зависимости от педагогической категории и надбавок.

772
