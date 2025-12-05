Зарплата учителей в 2026 году: в Раде сказали, сколько она будет составлять

Зарплаты педагогов возрастут / © Associated Press

Принятый Верховной Радой 3 декабря Государственный бюджет Украины на 2026 года предусматривает умеренный рост социальных стандартов и существенную индексацию зарплат педагогов.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Учителя в Украине до сих пор получают одни из самых низких зарплат. Это неприемлемо. Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплат учителей уже в следующем году. Минимальный оклад будет составлять от 21 тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны поддержать Бюджет-2026. Первый шаг к справедливым зарплатам для украинских педагогов в 2026 году — сделан», — отметил он.

Напомним, ключевым приоритетом бюджета на следующий год стал сектор обороны, аккумулирующий более половины всех расходов. Социальная сфера, образование и медицина получили сбалансированное, но экономное финансирование, в то время как капитальные инвестиции существенно ограничены.

Среди принятых направлений зафиксировано:

рост расходов на оборону (+6% до 2,8 трлн грн)

соцзащита (467 млрд грн)

образование (265 млрд грн)

консервативные нормы (минзарплата 8647 грн, прожиточный минимум 3209 грн)

Что касается повышения оплаты труда учителей, то их зарплаты будут расти поэтапно: на 30% с января и еще на 20% с сентября, что в сумме дает индексацию на 50% в течение года.

Образовательная отрасль в целом получит 265,4 млрд грн, которые будут направлены не только на зарплаты, но и на модернизацию школ, программу доступного кредитования «єОселя» (15,8 млрд грн) и финансирование питания для 4,4 млн учеников (14,4 млрд грн). Благодаря этим решениям средняя зарплата учителя повысится от примерно 16 тысяч до около 24 тысяч грн, в зависимости от педагогической категории и надбавок.