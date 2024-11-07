Зарплата в Украине: какой размер минимальных выплат заложен в госбюджете на 2025 год

Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2025 год, в котором утвержден новый размер минимальной заработной платы. К ней будут привязаны некоторые социальные выплаты и налоги.

Об этом говорится в материале "24 Канал".

Социальные стандарты, включая минимальную заработную плату, скорее всего, останутся на прежнем уровне.

В проекте государственного бюджета на 2025 год заложены расходы по установлению минимальной заработной платы с 1 января в размере 8 000 гривен.

"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16% по сравнению с 2023 годом)", — говорится в пояснительной записке.

В документе также говорится, что в рамках евроинтеграции Украины и продолжения реформы государственного управления оплата труда госслужащих будет осуществляться на основе новой системы классификации должностей.

Напомним, главная смета страны на следующий год вызвала большой резонанс в обществе. Во власти также недовольны документом.

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