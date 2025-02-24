Зарплатные бонусы и льготы: о каких выплатах от работодателя вы имеете право просить в 2025 году

От гарантированных законом выплат к гибким условиям труда и расширенным социальным пакетам – разбираемся, что вы можете требовать от работодателя, чтобы обеспечить себе наилучшие условия труда.

В 2025 году, когда конкуренция за таланты растет, знания о зарплатных бонусах и льготах становятся ключевым фактором при выборе работы.

Законодательно гарантированные выплаты

Конституция и трудовое законодательство четко определяют базовые выплаты, которые работодатель обязан обеспечить работнику. К ним относятся:

минимальная заработная плата,

оплата времени простоя не по вине работника,

компенсация за задержку расчета при увольнении,

оплата работы в сверхурочное время и в праздничные дни,

оплата ежегодного отпуска (минимум 24 календарных дня),

оплата больничных.

Важно, что право работника на эти выплаты гарантировано законом, и в случае их нарушения работник может обратиться в суд.

Дополнительные бонусы и премии в современных компаниях

Современные компании все чаще используют цифровые решения HRM для управления системой бонусов и мотивации работников. В частности, есть платформы, которые автоматизируют процессы управления персоналом, включая расчет бонусов и оценку эффективности сотрудников. Благодаря подобным системам работодатели могут прозрачно и объективно определять, кто из работников заслуживает премии, а сами сотрудники – четко понимать критерии оценки их работы.

По словам советника юридической фирмы Инессы Летич, компании обычно оставляют за собой право выплачивать бонусы в добровольном порядке.

"При таком подходе работодатель и работник понимают, что бонусы являются поощрительной выплатой, то есть, решение о выплате принимается, учитывая результаты работы сотрудника и уровень его трудовой дисциплины. В то же время законодательство позволяет закрепить в трудовом договоре, что бонусы будут выплачены обязательно, например, при достижении определенных показателей работы".

Расширенный социальный пакет как стандарт рынка

"Сегодня на рынке социальных услуг Украины происходят существенные изменения в формировании пакетов", – рассказала трейд-маркетолог подразделения международного дистрибьютора Татьяна Моисеева. По ее анализу, внедренная компанией система компенсаций и выгод, которая составляет 72 000 грн в год, выходит за пределы стандартных предложений на рынке.

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PR-менеджер кадрового портала Виктория Билякова подтверждает тенденцию к расширению социальных пакетов: "Если говорить в целом о рынке труда, запрос на бонусы и бенефиты в вакансиях существенно вырос после полномасштабного вторжения. Это обусловлено дефицитом кадров, который является основным вызовом для работодателей".

Она добавляет, что компании, предлагающие дистанционную работу, получают в пять раз больше отзывов, чем в среднем по рынку. Это свидетельствует о том, что наибольшим бонусом для соискателей является возможность работать удаленно.

Гибкие условия труда как новый стандарт

В условиях затяжной войны украинский рынок труда претерпел значительные трансформации, в частности относительно гибких форм занятости. Согласно данным Министерства экономики Украины, 60% работодателей сталкиваются с проблемой поиска квалифицированных работников, что побуждает их к внедрению альтернативных форм занятости.

"Людям нужны не печенье или кофе в офисе, а конкретные действенные бонусы, такие как возможность учиться за счет компании, предоставление техники, компенсации за изучение английского или хобби. Также есть запрос на бенефиты, связанные с ментальным здоровьем: лекции от специалистов, выездные ретриты, комнаты для медитаций", — говорит Виктория Билякова.

Результаты опроса Work.ua в июне 2024 года. В нем приняли участие более 2000 соискателей и более 1000 работодателей / Фото: Work.ua

Самые распространенные бонусы и премии в вакансиях

Согласно аналитике Work.ua, среди самых популярных бонусов в 2025 году остаются:

Медицинское страхование – страховые пакеты для работников и их семей.

– страховые пакеты для работников и их семей. Оплата обучения и профессионального развития – компенсация курсов, тренингов, сертификаций.

– компенсация курсов, тренингов, сертификаций. Гибкий график работы – возможность самостоятельно корректировать рабочее время.

– возможность самостоятельно корректировать рабочее время. Дополнительные дни отпуска – свыше стандартных 24 дней.

С началом полномасштабной войны работодатели также начали указывать в вакансиях о наличии укрытия в офисе, генераторов в случае отключения света, консультациях корпоративного психолога для сотрудников.

Зарплата – не главное: что мотивирует работников в 2025 году?

"Бонусы сегодня – это не просто финансовая мотивация, но и механизм удержания ценных кадров. Когда у компании есть прозрачная система вознаграждения, работники чувствуют, что их труд оценивают справедливо, а это напрямую влияет на уровень вовлеченности и производительности", – отмечает Инесса Летич.

Наиболее востребованными преимуществами среди кандидатов, кроме повышения зарплаты, являются:

Гибридный формат работы.

Компенсация расходов на обучение и хобби.

Дополнительные дни отпуска.

"Ожидания кандидатов не всегда совпадают с тем, что предлагают работодатели. Но компании, которые понимают запросы специалистов и предлагают релевантные бенефиты, имеют больше шансов привлечь и удержать лучших работников, – отмечает Виктория Билякова. – Мы видим, что кандидаты все больше ценят возможность гибкой работы, социальные инициативы компаний и обучение как часть карьерного развития".

Автор: Дарья Бухарина

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